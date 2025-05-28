«Сочи» — «Пари НН»: ставка Романа Павлюченко на игру за право выступать в РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: победа «Пари НН» и ТМ 3.5 за 4.20.

«В рамках стыковых матчей РПЛ встретятся «Сочи» и «Пари НН». Всего спустя год сочинцы получили возможность вернуться в Премьер-лигу. Впрочем, нижегородцы находятся в такой же ситуации, только год назад они сохранили прописку в турнире. Жду сейчас борьбы, но пока больше верю в успех гостей.

«Сочи», конечно, повезло попасть в стыковые матчи. Потому что формально клуб финишировал пятым и не должен был получать шанс на повышение в классе. Однако «Черноморец», закончивший розыгрыш Первой лиги третьим, не получил лицензию РФС, которая бы позволила ему участвовать в Премьер-Лиге. Так что подопечные Морено с пятой строчки попали в стыки.

Интересно, что они с «Черноморцем» как раз играли в заключительном туре. Такой своеобразный финал Первой лиги вышел для них. Если бы сочинцы выиграли, то как раз вместе со своим оппонентом заняли бы соседнее четвёртое место. Но «южане» уступили сопернику. Игра была равной, «Сочи» даже первым забил, открыл счёт в первом тайме. Но далее дважды забил «Черноморец», который и победил 2:1 в итоге.

Ещё не так давно «Сочи» уверенно шёл в топ-4. Но в последних турах зачастил с неудачами, в трёх турах кряду не победил – ещё были ничья с «Нефтехимиком» (1:1) и проигрыш «Торпедо» (0:1). У «Пари НН» же ситуация хуже была в 2025 году. В первой части сезона ещё время от времени удачно выступала команда Гончаренко, но вот после зимней паузы почти только теряла очки.

Всего три победы в 2025 году было у «Пари НН». В основном коллектив уступал в РПЛ, изредка играя вничью. В одном из последних матчей нижегородцы разгромили «Крылья Советов» (5:2), но остальные были неудачи недавно. Итог – финиш клуба на 13-м месте, всего в двух очках от спасительной 12-й строчки в Премьер-Лиге.

В общем, команды, как по мне, примерно равные шансы имеют на успех в этих стыковых противостояниях. Но чуть больше я всё-таки верю в победу «Пари НН». Клуб всё-таки с более сильными соперниками встречался на протяжении сезона, не только проигрывал, изредка очки набирал. «Сочи» тоже будет активен, будет стремиться вернуться в РПЛ. Но опыт команды Гончаренко возьмёт своё», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».