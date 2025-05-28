«Бетис» — «Челси»: прогноз Константина Генича на финал Лиги конференций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Челси» в финале Лиги конференций сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Продолжается месяц финальных матчей еврокубковых турниров. Вслед за финалом Лиги Европы в Бильбао теперь уже финальный матч принимает Польша и стадион во Вроцлаве, это финал Лиги конференций. Очень любопытная пара: «Бетис» против «Челси».

Мне всё-таки хотелось бы видеть футбол несколько иного качества и содержания, нежели в финале Лиги Европы, где встречались две английские команды. Да, «Челси» идёт фаворитом в паре с «Бетисом», и причём таким явным фаворитом, такой разброс даже удивителен, пожалуй. Такой разброс был только год назад в финале Лиги чемпионов, когда «Реал» играл против дортмундской «Боруссии». За победу «Челси» — 1.86, за победу «Бетиса» — 4.5. Недооценивают, как мне кажется, испанскую команду.

В этом сезоне «Бетис» очень и очень неровно выглядел большую часть сезона и финишировал в итоге шестым. И в последних четырёх турах «Бетис» не одержал ни одной победы, он уже понимал, что в чемпионате там какую-то глобальную задачу не решить. «Вильярреал» очень много очков брал, и «Бетису» тяжело было в лигочемпионскую группу залезть. Поэтому в последних четырёх турах — три ничейных результата и крупное поражение от «Атлетико Мадрид». Это вполне объяснимо для севильской команды.

Очень хорошая группа атаки у «Бетиса». Антони в отличной форме, есть Иско, есть Кучо Эрнандес, ну и другие футболисты. И вообще, состав, надо признать, у «Бетиса» классный, плюс очень опытный тренер у севильцев — Мануэль Пеллегрини. И здесь, мне кажется, даёт это небольшое преимущество «Бетису». Недооценивать эту команду, как я уже сказал, точно не стоит.

У «Челси» всё хорошо. «Челси» обеспечил себе лигочемпионское место по итогам чемпионата. И, разумеется, хочется Мареске и его команде поставить такой красивый восклицательный знак в виде победы в Лиге конференций. Но у меня есть большие сомнения, что в основное время «Челси» удастся это сделать, даже несмотря на то, что подбор игроков у лондонцев тоже очень приличный. Но в этом матче не сыграют Фофана, Нкунку, Гиу — из-за травм. Под вопросом они, по крайней мере. Но понятно, что есть и Мадуэке, и Нету, и Палмер, и Джексон. Состав классный, конечно, у «Челси». Но, мне кажется, вполне возможно, стоит ждать обмена забитыми мячами в этом финальном матче.

Мой прогноз – «обе забьют» за 1.8. И я бы ещё рассмотрел вариант лобовой ничьей за коэффициент 3.6, тоже неплохо. Или «обе забьют и ничья» — вообще шикарно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».