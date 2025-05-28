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«Бетис» — «Челси»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги конференций

«Бетис» — «Челси»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги конференций
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» – «Челси» в финале Лиги конференций сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.20.

«Челси» провел тяжелейший матч с «Ноттингемом» в выходные. Выиграли 1:0, отстояли свою путёвку в Лигу чемпионов. Это был важный момент для сезона. Теперь есть возможность выиграть трофей. Но, думаю, не сразу удастся лондонцам войти в этот матч. Всё-таки эмоций и сил много потратили. А «Бетис» играл на два дня раньше, он точно будет свежее во всех планах.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что скучной игра не получится, как финал Лиги Европы между английскими клубами. Здесь всё-таки столкновение разных культур, стилей. И «Бетис» будет стараться играть от себя, особенно поначалу, а потом, особенно если забьёт, может перейти и на контратаки. У «Челси» много вариантов для усиления на скамейке, обойма широкая. А в обороне севильцы играют не очень надёжно.

Я веду к тому, что возьму «обе забьют и тотал больше 2.5». Инициатива будет переходить от одной команды к другой, моментов будет достаточно, чтобы забить и тем, и другим. Может быть 2:2 в основное время. Скучать команды не дадут», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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