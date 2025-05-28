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«Бетис» — «Челси»: ставка Александра Мостового на финал Лиги конференций во Вроцлаве

«Бетис» — «Челси»: ставка Александра Мостового на финал Лиги конференций во Вроцлаве
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги конференций «Бетис» — «Челси».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Бетис» и «Челси» поборются за трофей Лиги конференций. Ожидаемая пара в финале, только три коллектива могли дойти так далеко, один из них выбыл только в полуфинале. Не вижу тут очевидного фаворита, вероятно, встреча будет равной.

Игровая форма соперников перед финалом очень разная. «Челси» удачно провёл концовку сезона. В целом он почти весь розыгрыш АПЛ выступал хорошо, долго шёл на верхушке турнира, боролся за Лигу чемпионов, в которую справедливо попал по итогу. За последние месяцы всего лишь одна неудача была у «синих» — 0:2 от «Ньюкасла», при раннем удалении у команды Марески. В остальных противостояниях «Челси» не просто набирал очки, а только побеждал.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бетис» же вторую часть сезона провёл на высоком уровне, особенно в первые месяцы 2025 года. Не последнюю роль в этом сыграл Антони, пришедший из «тонущего» «Ман Юнайтед». Футболист, критикуемый последние полтора года, раскрылся в испанском коллективе, начал совершать результативные действия почти каждую игру. Иско тоже отличный сезон провёл.

И всё бы ничего, но в последних матчах всё-таки начали проваливаться подопечные Пеллегрини, перестали они выигрывать. Серия без викторий у них так и идёт – пять матчей подряд, включая три ничьих в Ла Лиге с не самыми сложными соперниками – 1:1 с «Осасуной», 2:2 с «Райо Вальекано» и 1:1 с «Валенсией». По итогу «бетикос» финишировали за пределами топ-5, не попав в Лигу чемпионов.

Можно было бы тут предсказать неудачу «Челси» в финале, учитывая, что в ЛЧ через АПЛ клуб прошёл, победа в ЛК ему бы ничего не давала. Но, с другой стороны, за трофей «синие» все равно поборются, а тут ещё и «Бетис» завершил сезон не в лучшей форме, идёт на серии без побед.

Так что предсказываю не самый зрелищный футбол в этом финале. 90 минут окончатся ничьей, по голу они друг другу забьют и перейдут в дополнительное время. Моя ставка – точный счёт 1:1 за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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