«Бетис» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на финал Лиги конференций 28 мая

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги конференций «Бетис» — «Челси».

Ставка: «Бетис» не проиграет за 1.96.

«В финале Лиги конференций встречаются испанский «Бетис» и английский «Челси». Это четвёртый по счёту финал нового европейского Кубка, и победители пока были из разных стран – «Рома» (Италия), «Вест Хэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция).

Я согласен, что фаворит – «Челси». На их победу в основное время предлагают 1.90. Это первый прогноз на рассмотрение. Но «Бетис» провёл сезон достаточно успешно, занял шестое место в чемпионате, завоевав себе место в Лиге Европы. Конечно, концовку чемпионата чуток «завалили» — в четырёх матчах три ничьих и одно поражение. Но если они победят в финале, то старине Пеллегрини, главному тренеру «Бетиса», поставят памятник в Севилье. Это шутка.

«Челси» выдал фантастическую серию в концовке чемпионата Англии, в шести матчах одержав пять побед и лишь раз проиграв «Ньюкаслу», которого в итоге обогнал в таблице. Наконец-то мы снова увидим «Челси» в Лиге чемпионов. Это была главная задача на сезон-2024/2025.

Ну а теперь к прогнозу. Хоть фаворит – «Челси», но легко ему точно не будет. Англичанам в последнее время сложно удаётся реализовать своё преимущество в забитые голы. Результаты последних четырех матчей чемпионата — три победы и все по 1:0, а также поражение 0:2. И в финале, я предполагаю, будет что-то похожее.

Считаю, что «Бетис» не проиграет в основное время», коэффициент 1.96. Пеллегрини имеет огромный опыт в таких матчах, как в качестве игрока, так и в качестве тренера», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».