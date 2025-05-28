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«Бетис» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на финал Лиги конференций в Польше

«Бетис» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на финал Лиги конференций в Польше
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги конференций «Бетис» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Бетис» против «Челси», финал Лиги конференций. «Челси», конечно, выглядит фаворитом, учитывая состав и статус клуба. Очень легко «синие» прошли всю сетку турнира, ещё и соперники были не самые сложные. Ну, в общем, «Челси», конечно, заслуженно в финале.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» ну просто обязан, как кажется, выигрывать Лигу конференций. И хватало весь сезон заявки на то, чтобы состав спокойно ротировать и играть. Но в финале у «Челси» будет самый серьёзный соперник из всех возможных, мне кажется, в Лиге конференций — это «Бетис».

«Бетис» — команда, которая очень здорово владеет мячом. Вообще одна из лучших команд Испании именно по владению. Ну, Мануэль Пеллегрини, это его стиль, есть ещё Иско, Антони. Выдающийся сезон проводит «Бетис». Очень хорошее построение своей игры. «Бетис» где-то может даже подстроиться, несколько раз в сезоне Пеллегрини это делал, и в больших матчах клуб мог отдать мяч, и в домашней игре с «Фиорентиной» в первой, например, сыграли осторожнее, чем могли.

Но в финале я думаю, что должны быть голы от двух этих соперников. Нужно ждать голов, зрелищной игры, мне кажется. В исход я здесь не полезу. Мне кажется, у «Бетиса» есть все шансы. Я возьму просто «обе забьют» за 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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