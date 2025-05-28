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«Бетис» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на финальную игру Лиги конференций

«Бетис» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на финальную игру Лиги конференций
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Бетис» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.86.

«Бетис» и «Челси» поборются за победу в Лиге конференций. Довольно предсказуемый финал, особенно «синих» все ожидали тут увидеть. «Бетикос» же были тоже одними из фаворитов – другого они выбили в полуфинале.

Интересно, что обе команды тут не будут стремиться выиграть, чтобы попасть в Лигу Европы. «Бетис» туда и так через Ла Лигу отобрался. Клуб финишировал в чемпионате на шестом месте, не хватило ему очков, чтобы попасть в топ-5. А вот «Челси» как раз удачно завершил сезон АПЛ, смог занять четвёртое место в турнире, которое гарантировало ему проход в Лигу чемпионов.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что тут соперники будут просто бороться за трофей, которых у них в последние годы было не так много, особенно для «бетикос» это будет большим успехом, выиграть Лигу конференций. Клуб достойно провёл вторую часть сезона, долгое время выступал на уровне «Барселоны», как раз в очном матче с ней завершив серию побед. Причём не проиграл коллектив каталонцам, а сыграл с ними вничью.

Но нельзя не отметить, что последние результаты «Бетиса» всё-таки были не такими хорошими. Собственно, сейчас у него идёт серия из пяти матчей без побед. В четырёх турах кряду не смог коллектив выиграть, хотя соперники далеко не всегда были тяжёлыми – 1:1 с «Осасуной», 2:2 с «Райо Вальекано», 1:4 с «Атлетико» и 1:1 с «Валенсией».

У «Челси» в этом плане проблем почти не было. Всего одна неудача у них случилась недавно – 0:2 от «Ньюкасла». И то тогда «синие» рано остались на поле вдесятером, из-за чего явно и была испорчена их игра. В подтверждение этому – остальные последние противостояния команды Марески, во всех из которых она выигрывала, в том числе в принципиальном матче с «Ноттингем Форест» в последнем туре АПЛ (1:0).

Если же говорить про Лигу конференций, то тут больших проблем у противников не возникало. Связно это в первую очередь с уровнем оппозиции – турнир явно был придуман не для таких топовых команд, это видно и по тому, кто выигрывал еврокубок в последние годы. «Челси» вообще без проблем и в групповом этапе выступил, и в плей-офф. «Бетису» же в полуфинале выпало играть с одним из равных соперников во всём турнире – с «Фиорентиной». Было сложно, но представитель Испании справился.

Так что это две команды, достойные финала. Но сильнее именно сейчас, если брать их последние матчи, всё-таки «Челси». Он лучше провёл концовку сезона, почти только выигрывал. «Бетис» же под конец начал испытывать проблемы», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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