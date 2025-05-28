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«Урал» и БЕТСИТИ сделали эксклюзивный бомбер для легенды клуба в стилистике супергероя

«Урал» и БЕТСИТИ сделали эксклюзивный бомбер для легенды клуба в стилистике супергероя
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В субботу состоялась тёплая церемония прощания румынского футболиста Эрика Бикфалви с клубом, в котором он выступал с 2017 года.

Эрик ушёл из «Урала» в январе 2025 года, после чего продолжил карьеру в румынском «Оцелуле». После окончания сезона в румынском чемпионате Эрик специально прилетел в Екатеринбург на заключительный матч Первой лиги со «СКА-Хабаровск», чтобы попрощаться с командой и болельщиками.

К этому событию «Урал» и партнер клуба БЕТСИТИ изготовили и подарили Эрику эксклюзивный бомбер, где игрок изображён в виде Тора — супергероя, именем которого болельщики прозвали Бикфалви за внешнее сходство. На матче фанаты могли выиграть мерч (футболки и худи) с изображением Эрика в виде Тора, а точно такой же бомбер клуб и БЕТСИТИ разыграют в своих социальных сетях.

Также в рамках церемонии прощания Эрик провёл на стадионе автограф-сессию, нанёс первый удар по мячу в матче, а после игры тепло попрощался с трибунами и бывшими партнёрами по команде. В честь легенды клуб нарисовал граффити с изображением футболиста на стадионе.

Сама игра со «СКА-Хабаровск» завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1, что позволило команде занять четвёртую строчку в таблице и выйти в стыковые матчи на «Ахмат». Встречи пройдут 28 и 31 мая.

Всего 38-летний Бикфалви провёл за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 голевые передачи.

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