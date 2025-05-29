«Даллас» — «Эдмонтон»: стал известен фаворит пятого матча серии

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В пятницу, 30 мая, на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) состоится пятый матч серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу канадского клуба.

Букмекеры преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Даллас Старз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.31, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.60 — 38% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.