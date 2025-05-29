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Названы шансы «Эдмонтона» закончить серию с «Далласом» в пятом матче

В пятницу, 30 мая, на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) состоится пятый матч серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу канадского клуба.

Сделать ставку на победу «Даллас Старз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.31, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.60 — 38% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.

Победа «Далласа» с учётом овертайма идёт за 1.80 (около 54%), итоговый успех «Эдмонтона» доступен на 2.15 (46%).