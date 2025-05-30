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«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз на пятый матч серии НХЛ

«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз на пятый матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на пятый матч серии «Даллас» — «Эдмонтон».

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.25.

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Нетрудно догадаться, что атака у «Ойлерз» очень грозная. Но успеха не было бы в том числе без подвигов защитников и голкипера. Стюарт Скиннер проводит шикарную серию. Пропустив пять шайб в первом матче со «Старз», в следующих трёх он лишь дважды слышал сирену у своих ворот.

Впрочем, нынешнее состояние «Эдмонтона» позволяет рассчитывать на скорый выход в финал Кубка Стэнли. Особенно в сумме с тем, что «Даллас» сбавил обороты. Американский клуб должен почувствовать прилив энергии после возвращения домой, ведь серия возвращается в США. Трибуны обязательно сыграют свою роль. Однако на спасение серии надежды уже не осталось.

В последних двух встречах «Ойлерз» показывают очень внимательную игру. У нападающих «Старз» мало что получается. А то, что получается, нивелирует Скиннер. При таких раскладах логично ждать победы канадского клуба и его выхода в финал Кубка Стэнли уже теперь. Правда, за счёт поддержки болельщиков американская команда вполне может рассчитывать на более содержательную игру в атаке.

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