«Реймс» — «Метц»: назван фаворит стыкового матча в чемпионате Франции

29 мая состоится второй переходный матч, в котором «Реймс» примет «Метц». Встреча пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в городе Реймс. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

В первой игре команды не выявили сильнейшего — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реймса» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно 43% вероятности.

Победа «Метца» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Реймс» — «Метц» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.