«Реймс» — «Метц»: прогноз на переходный матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный стыковой матч «Реймс» — «Метц».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Реймсу» теперь кровь из носу нужно побеждать в ответной встрече с «Метцем» для сохранения прописки в Лиге 1. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Поддержка родных болельщиков обеспечит «Реймс» преимуществом. Однако в Лиге 2 нет команды, которая в гостях выступала бы лучше, чем подопечные Стефана Ле Миньяна. Они проиграли только 4 из 17 выездных матчей второго по силе дивизиона страны.

Судя по всему, нас ждёт захватывающая встреча, в которой будет непросто выявить фаворита. Такого не предвидится даже в Российской Премьер-Лиге, где исход в парах плюс-минус предсказуем. История очных матчей говорит о том, что «Метц» для «Реймса» является далеко не самым удобным соперником. Только 1 из 10 последних у «Реймса» получилось выиграть.

В то же время в 6 из 10 очных встреч были голы с обеих сторон. Заключить пари на то, что в этот раз получится идентичный сценарий, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Матч наверняка станет проходить на равных скоростях и будет насыщен событиями. Как минимум по одному голу соперники должны соорудить.