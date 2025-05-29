Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реймс» — «Метц»: прогноз и ставка на переходный матч чемпионата Франции

«Реймс» — «Метц»: прогноз и ставка на переходный матч чемпионата Франции
Комментарии

29 мая состоится второй переходный матч, в котором «Реймс» примет «Метц». Встреча пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в городе Реймс. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Материалы по теме
Интриги больше, чем в РПЛ! Стыковые матчи чемпионата Франции — настоящая бойня
Интриги больше, чем в РПЛ! Стыковые матчи чемпионата Франции — настоящая бойня

В первой игре команды не выявили сильнейшего — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реймса» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно 43% вероятности.

Победа «Метца» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Реймс» — «Метц» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Материалы по теме
Макдэвид и второй подряд финал Кубка Стэнли. Прогноз на пятый матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Макдэвид и второй подряд финал Кубка Стэнли. Прогноз на пятый матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android