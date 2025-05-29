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«ПСЖ» — «Интер»: коэффициенты на финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Интер»: коэффициенты на финал Лиги чемпионов
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31 мая состоится финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют французский «ПСЖ» и итальянский «Интер».

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Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнётся в 22:00 мск. Главный арбитр — Иштван Ковач из Венгрии.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.

Шансы итальянцев оценили котировкой 3.60, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.50.

Поставить на успех парижан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.65, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Интера», предлагают коэффициент 2.40.

Аналитики не уверены в том, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.94, а обратный исход идёт за 1.96.

На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.71.

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