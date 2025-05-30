«Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»: прогноз на финал Кубка Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Кубка Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия».

Ставка: «Аль-Иттихад» победит за 2.45.

У «Аль-Иттихада» прекрасные шансы завершить сезон с двумя трофеями. Команда выиграла семь из восьми последних встреч Про-Лиги. Даже когда турнирной мотивации уже не было, чемпион продолжал демонстрировать великолепно организованный футбол и побеждать. Вопросов к футболистам нет.

Для «Аль-Кадисии» сезон тоже сложился весьма удачно. Команда стала одной из главных сенсаций. Далеко не каждый способен занять четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и выйти в финал Кубка Короля через год после повышения из второго по значимости дивизиона страны.

«Аль-Кадисия» даже могла оставить вне призёров «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Однако из-за поражения во встрече заключительного тура первенства от «Аль-Хиляля» (0:2) она опустилась на четвёртое место в турнирной таблице Про-Лиги. Хотя у соперника к тому моменту уже отсутствовала турнирная мотивация, он ни при каком раскладе не опустился бы ниже третьего места.

Сказалась разница в классе. Она же, вероятнее всего, сыграет ключевую роль и в предстоящем матче. У «Аль-Иттихада» лучше подбор игроков и качество командного футбола. Кроме того, больше опыта. Бензема и Ко — явные фавориты. «Аль-Кадисия», конечно, впечатлила, но отобрать трофей у такого соперника будет сложно.