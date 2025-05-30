«Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»: определён фаворит финала Кубка Короля

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30 мая состоится финал Кубка Короля, в котором померяются силами чемпион Саудовской Аравии и команда-сенсация сезона — «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия» соответственно.

Встреча пройдёт в городе Джидда. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аль-Иттихада» предлагается с коэффициентом 2.45, что составляет примерно 40% вероятности.

Победа «Аль-Кадисии» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 2.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.