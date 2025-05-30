Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»: определён фаворит финала Кубка Короля

«Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»: определён фаворит финала Кубка Короля
Аудио-версия:
Комментарии

30 мая состоится финал Кубка Короля, в котором померяются силами чемпион Саудовской Аравии и команда-сенсация сезона — «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия» соответственно.

Материалы по теме
Роналду обзавидуется! Бензема и «Аль-Иттихад» возьмут второй трофей в сезоне
Роналду обзавидуется! Бензема и «Аль-Иттихад» возьмут второй трофей в сезоне

Встреча пройдёт в городе Джидда. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аль-Иттихада» предлагается с коэффициентом 2.45, что составляет примерно 40% вероятности.

Победа «Аль-Кадисии» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 2.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Материалы по теме
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android