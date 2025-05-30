«Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: букмекеры оценили шансы команд

30 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» примет «Истанбул Башакшехир». Дерби пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в городе Стамбул, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности.

Победа «Истанбул Башакшехир» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.