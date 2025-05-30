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«Галатасарай» — «Истанбул»: прогноз на матч чемпионата Турции

«Галатасарай» — «Истанбул»: прогноз на матч чемпионата Турции
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на встречу «Галатасарай» — «Истанбул».

Ставка: «Галатасарай» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.81.

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«Галатасарай» потерпел всего-навсего одно поражение в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги, а также пять раз сыграл вничью. К встрече с «Истанбул Башакшехир» подопечные Окана Бурука подходят с семиматчевой победной серией в чемпионате.

«Галатасарай» набрал практически в два раза больше очков в лиге, чем «Истанбул Башакшехир» (92 против 54). Команда Чагдаша Атана проиграла 13 из 35 матчей первенства. В результате заканчивает сезон за пределами зоны попадания в еврокубки. Шансов больше нет.

Баннер PromoА ведь если бы «Башакшехир» не потерпел поражение от замыкающего турнирную таблицу «Адана Демирспор» со счётом 2:3, то подходил бы к матчу заключительного тура первенства с надеждой на участие в следующем розыгрыше еврокубков. Трагичная и деморализующая история.

В дерби подопечные Атана выступят с иным настроем, однако вряд ли результат будет другим. «Галатасарай» на голову сильнее. Берём П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.81. Вратарь в этот раз может и не забьёт, но вот у Виктора Осимхена или Альваро Мораты есть отличные шансы. Нападение у чемпиона очень мощное. Результативность превосходная.

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