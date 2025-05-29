«Даллас» — «Эдмонтон»: ставка Германа Титова на матч Кубка Стэнли

Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Даллас Старз» – «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.81.

«Финал Запада близится к развязке. «Даллас» потерпел три поражения подряд после победы в первом матче серии. Во многом успех «Эдмонтона» держится на уверенной игре вратаря Стюарта Скиннера. Голкипер не лучшим образом действовал в первом матче, но со второго собрался и пропустил за 180 минут всего две шайбы.

Однако рано или поздно нападение «Далласа» должно прорвать. В составе «Старз» много опытных кубковых бойцов, которые умеют переламывать серию. Не так ярко в финале «Запада» пока играет Микко Рантанен, который серьёзно помог в прошлых раундах. В такой ответственный момент от него и других лидеров ждут помощи и важных голов. Несмотря на три поражения подряд, шансы на переворот серии у «звёзд» остаются. Пятый матч пройдёт на родном льду — это даст команде дополнительные эмоции и заряд. Поэтому поставим на победу «Далласа» с учётом овертайма», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».