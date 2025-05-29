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«Даллас» — «Эдмонтон»: ставка Михаила Зислиса на игру серии плей-офф НХЛ

«Даллас» — «Эдмонтон»: ставка Михаила Зислиса на игру серии плей-офф НХЛ
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Журналист Михаил Зислис предложил ставку на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.80.

«Даллас» рискует завершить сезон уже в ближайшем матче. «Старз» «горят» в финале Запада 1-3, потерпев три поражения подряд. «Эдмонтон» уже по традиции в плей-офф отдал первую игру, но затем преобразился и показал фантастический хоккей.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На невероятном уровне проводит три последних матча вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер. Канадский голкипер раз за разом останавливает грозное нападение «Далласа». За три игры команда Питера Дебура забросила всего две шайбы. Этого однозначно мало, чтобы претендовать на победу во встрече с таким мощным «Эдмонтоном». «Ойлерз» научились почти без ошибок действовать в обороне, а в атаке могущественное нападение во главе с Коннором Макдэвидом всегда найдёт свои голы. В обороне «Даллас» действует намного хуже и не может найти способы, как закрыть лидеров соперников. «Эдмонтон» поймал кураж, выиграл три матча подряд и может закончить серию уже в ближайшей игре. Поставим на победу «Ойлерз» в основное время», — приводит слова Зислиса «ВсеПроСпорт».

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