«Даллас» — «Эдмонтон»: когда матч плей-офф НХЛ, какой счёт в серии

В пятницу, 30 мая, на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе состоится пятый матч серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу канадского клуба.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить явного фаворита, но едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Даллас Старз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.31, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.60 — 38% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии «Даллас» — «Эдмонтон» в 1/2 финала Кубка Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.

«Эдмонтон Ойлерз» в одном шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли. Серию с «Даллас Старз» канадский клуб начал на выезде — в США. Первая встреча завершилась для него поражением со счётом 3:6, однако дальше всё изменилось. Сперва удалось выиграть со счётом 3:0 и восстановить баланс, а затем, уже после переезда в родной Эдмонтон, одержать ещё две победы — со счётом 6:1 и 4:1.