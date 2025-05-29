Эксперты оценили шансы Мирры Андреевой пробиться в третий круг «Ролан Гаррос»

29 мая состоится матч второго круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся шестая и 35-я ракетки мира — россиянка Мирра Андреева и Эшлин Крюгер из США.
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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Мирры Андреевой предлагается с коэффициентом 1.12. Победу Эшлин Крюгер оценили в 6.20.
На успех Мирры в двух сетах можно сделать ставку за 1.55. На то, что американка выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.36. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 4.90.
В первом круге Андреева победила Кристину Букшу из Испании — 6:4, 6:3. Крюгер преодолела сопротивление Сюзан Ламменс из Нидерландов — 6:3, 6:4. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Юлия Путинцева — Джоанна Гарленд.
Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз. На US Open — 2024 Крюгер победила в двух сетах.
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