Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

29 мая состоится матч второго круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся 17-я и 91-я ракетки мира — россиянин Андрей Рублёв и Адам Уолтон из Австралии.
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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва предлагается с коэффициентом 1.01. Победу Адама Уолтона оценили в 16.00.
На успех Андрея в трёх сетах можно сделать ставку за 1.38. На то, что австралиец выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.90. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.75.
В первом круге Рублёв победил южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. Уолтон преодолел сопротивление Максимилиана Мартерера из Германии — 7:6, 4:6, 6:3, 2:6, 6:2. В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Хауме Мунар — Артюр Фис.
Теннисисты раньше не встречались друг с другом.
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