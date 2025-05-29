Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

29 мая состоится матч второго круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся 17-я и 91-я ракетки мира — россиянин Андрей Рублёв и Адам Уолтон из Австралии.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
91
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва предлагается с коэффициентом 1.01. Победу Адама Уолтона оценили в 16.00.

На успех Андрея в трёх сетах можно сделать ставку за 1.38. На то, что австралиец выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.90. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.75.

В первом круге Рублёв победил южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. Уолтон преодолел сопротивление Максимилиана Мартерера из Германии — 7:6, 4:6, 6:3, 2:6, 6:2. В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Хауме Мунар — Артюр Фис.

Теннисисты раньше не встречались друг с другом.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android