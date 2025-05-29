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Российский спортивный фонд не будет получать имущественные взносы от государства

Российский спортивный фонд не будет получать имущественные взносы от государства
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26 мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Министерства спорта РФ к законопроекту о создании Российского спортивного фонда (РСФ), сообщают «Ведомости».

Согласно поправкам, РСФ не сможет получать никаких имущественных взносов от государства, хотя в изначальной версии законопроекта такая возможность предполагалась. Кроме того, годовой отчёт о деятельности фонда будет направляться попечительским советом в адрес администрации президента.

Российский спортивный фонд будет формироваться из букмекерских целевых отчислений, добровольных имущественных взносов и пожертвований. Целевые отчисления в РСФ будут поступать от ставок на зарубежные спортивные события — по оценкам экспертов, это примерно 85–90% от всех целевых отчислений букмекеров. Главой набсовета РСФ станет министр спорта Михаил Дегтярёв.

Законопроект о создании фонда был внесён в Госдуму в феврале 2025 года. Документ уже приняли в первом чтении.

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