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Николай Оганезов: рассчитываем на максимально эффективное использование целевых отчислений

Николай Оганезов: рассчитываем на максимально эффективное использование целевых отчислений
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Советник генерального директора БК Fonbet, председатель совета Первой СРО букмекеров Николай Оганезов рассказал, что букмекеров волнует вопрос роста фискальной нагрузки на индустрию и использования целевых отчислений Российским спортивным фондом (РСФ), передаёт Legalbet.

«Мы рассчитываем на максимально эффективное использование наших целевых отчислений со стороны Российского спортивного фонда. Чем эффективнее будет такое использование фондом, тем ниже риски повышения фискального бремени на нас», — подчеркнул Оганезов.

Законопроект о создании Российского спортивного фонда внесли в Госдуму в феврале. Он уже успел пройти первое чтение.

Российский спортивный фонд будет формироваться из букмекерских целевых отчислений, добровольных имущественных взносов и пожертвований. Целевые отчисления в РСФ будут поступать от ставок на зарубежные спортивные события — по оценкам экспертов, это примерно 85–90% от всех целевых отчислений букмекеров. Главой набсовета РСФ станет министр спорта Михаил Дегтярёв.

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