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Госдума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры в первом чтении

Госдума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры в первом чтении
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Госдума приняла в первом чтении законопроект №681514-8, который подразумевает введение самозапрета на участие в азартных играх.

Предполагается, что заявку на самозапрет можно будет подать через «Госуслуги». Букмекеры и казино разместят баннеры с информацией об опции на сайтах и в приложениях, а также в игорных заведениях.

После активации механизма нельзя будет делать ставки и переводы в адрес БК, а компаниям запретят присылать рекламу тем, кто решил себя ограничить.

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