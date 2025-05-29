Госдума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект №681514-8, который подразумевает введение самозапрета на участие в азартных играх.

Предполагается, что заявку на самозапрет можно будет подать через «Госуслуги». Букмекеры и казино разместят баннеры с информацией об опции на сайтах и в приложениях, а также в игорных заведениях.

После активации механизма нельзя будет делать ставки и переводы в адрес БК, а компаниям запретят присылать рекламу тем, кто решил себя ограничить.

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Ранее стало известно, что 26% россиян планируют воспользоваться самозапретом азартных игр, если закон о создании такого инструмента примут.