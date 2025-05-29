Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Павла Дурова попросили создать в «Телеграме» категорию для игорных зон

Павла Дурова попросили создать в «Телеграме» категорию для игорных зон
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) направила официальное письмо основателю мессенджера «Телеграм» Павлу Дурову с предложением создать в платформе отдельную категорию «Игорные зоны РФ». Письмо опубликовано на сайте организации.

По мнению авторов письма, создание категории позволит пользователям находить официальные каналы легальных игорных кластеров без ограничений и повысит прозрачность отрасли.

«Из-за низкой ротации и так называемого «теневого бана» внутри приложения «Телеграм» сторонние сервисы для аналитики относят официальные каналы игорных зон к категории «букмекерство», что не соответствует действительности. Игорные зоны не принимают ставки на спортивные события и не связаны с онлайн-гемблингом — их миссия заключается в создании безопасных офлайн-пространств для культурного, гастрономического и событийного туризма», — говорится в документе.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android