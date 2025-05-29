Павла Дурова попросили создать в «Телеграме» категорию для игорных зон

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) направила официальное письмо основателю мессенджера «Телеграм» Павлу Дурову с предложением создать в платформе отдельную категорию «Игорные зоны РФ». Письмо опубликовано на сайте организации.

По мнению авторов письма, создание категории позволит пользователям находить официальные каналы легальных игорных кластеров без ограничений и повысит прозрачность отрасли.

«Из-за низкой ротации и так называемого «теневого бана» внутри приложения «Телеграм» сторонние сервисы для аналитики относят официальные каналы игорных зон к категории «букмекерство», что не соответствует действительности. Игорные зоны не принимают ставки на спортивные события и не связаны с онлайн-гемблингом — их миссия заключается в создании безопасных офлайн-пространств для культурного, гастрономического и событийного туризма», — говорится в документе.