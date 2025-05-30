«Антальяспор» — «Трабзонспор»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Турции

30 мая на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» в городе Анталия пройдёт матч 38-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Трабзонспор». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Антальяспора» предлагается с коэффициентом 2.85, что приблизительно равно 35% вероятности.

Победа «Трабзонспора» оценивается в 2.35 — чуть больше 40% вероятности. Ничейный исход в линии можно найти за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.52, что можно представить как 65% вероятности.