«Антальяспор» — «Трабзонспор»: прогноз на матч чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Антальяспор» — «Трабзонспор».

Ставка: ничья за 3.70.

Между «Антальяспором» и «Трабзонспором» на данным момент в турнирной таблице порядка пяти-шести команд, но разница мизерная — всего четыре очка. Если бы розыгрыш продолжался, несколько побед подряд с любой стороны могли бы запросто кардинально поменять ситуацию.

Вот только с победами на финише у оппонентов так себе. «Антальяспор» в шести последних турах одержал всего одну, а «Трабзонспор» — две. И всё идёт к тому, что больше побед в этом сезоне никому из них не увидеть. Дополнительной мотивации уже нет, бороться не за что.

«Трабзонспор» провёл 17 выездов в уходящем сезоне турецкой Суперлиги. За это время одержал всего лишь две победы при 16 забитых и 23 пропущенных мячах. «Антальяспор», напротив, очень хорош дома. Сыграл 17 домашних матчей, где потерпел лишь три поражения. При таких раскладах очень логично ждать ничейный исход в предстоящей встрече. Хозяева как минимум не должны проиграть.

Не исключено, что какой-нибудь небольшой подвиг совершит Адольфо Гайч. Находящийся в аренде игрок московского ЦСКА в прошлом матче отметился голом, выйдя на замену. И это не первое его подобное достижение. У «Трабзонспора» есть футболисты сборной Украины — Даниил Сикан и Александр Зубков, а также опытный Эдин Вишча. Однако они давненько не радовали.