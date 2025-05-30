«Ростов» — ЦСКА: прогноз букмекеров на Суперфинал Кубка России

В Суперфинал Кубка России вышли «Ростов» и московский ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 1 июня. Он пройдёт на нейтральном поле стадиона «Лужники» в Москве.

Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Букмекеры считают, что небольшое преимущество есть у ЦСКА. Если столичный клуб выиграет Кубок России любым способом, сыграет коэффициент 1.63. Приблизительно это чуть больше 60% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается в 2.36 — шансы уже ниже.

Эксперты считают, что не стоит ждать много голов в предстоящем Суперфинале Кубка России. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16.