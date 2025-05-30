Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Интер»: кто выиграет финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Интер»: кто выиграет финал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

31 мая состоится финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют французский «ПСЖ» и итальянский «Интер».

Материалы по теме
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнётся в 22:00 мск. Главный арбитр — Иштван Ковач из Венгрии.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.

Шансы итальянцев оценили котировкой 3.60, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.50.

Поставить на успех парижан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.65, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Интера», предлагают коэффициент 2.40.

Аналитики не уверены, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.94, а обратный исход идёт за 1.96.

На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.71.

Материалы по теме
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android