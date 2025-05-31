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«Пари НН» — «Сочи»: прогноз на ответный матч

«Пари НН» — «Сочи»: прогноз на ответный матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи».

Ставка: «Пари НН» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

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В первом матче «Пари НН» одержал волевую победу со счётом 2:1. На ровном месте сочинцы упустили своё счастье. Нижегородцев явно расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. Однако позволить своим подопечным уступить в большинстве клубу из Первой лиги Виктор Гончаренко не мог. Второй тайм прошёл под их диктовку и завершился закономерным результатом.

Ровно так же не может Гончаренко допустить, чтобы клуб из Первой лиги победил его команду в Нижнем Новгороде. Далеко не всё в этом сезоне для белорусского специалиста складывается гладко. Тем не менее «Пари НН» проиграл только два из восьми последних домашних матчей в РПЛ. На своём поле хозяйничать соперникам не позволяет.

Сочинцы выиграли всего-навсего 5 из 17 выездных встреч Первой лиги. Реабилитироваться после досадного поражения в первом матче, да ещё без пропускающего матч из-за дисквалификации Писарского, — задача со звёздочкой. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча можно за 2.10.

Сочинцам пришлось потратить немало энергии для того, чтобы не пропустить в первой встрече больше. Из-за кадровых потерь Роберт Морено лишён возможности освежить игру подопечных во втором тайме заменами. У Виктора Гончаренко простора для манипуляций больше. Соответственно, и преимущество есть.

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