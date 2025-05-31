«Ахмат» — «Урал»: прогноз на ответный переходный матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Ахмат» — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет за 2.04.

В первой встрече «Урал» одержал волевую победу — 2:1. Разница в счёте была бы больше, засчитай арбитр первый гол екатеринбуржцев, а также назначь он 11-метровый удар в случае с попаданием мяча в руку защитнику «Ахмата». Эти спорные решения судьи многие считают ошибочными.

В любом случае «Ахмат» подготавливается уже без Сергея Ташуева. Тренер подал в отставку после поражения.

Ни разу екатеринбуржцы не обыгрывали «Ахмат» в Грозном с 2015 года (пять поражений и четыре мирных исхода). Впрочем, статистика статистикой, а футбол — футболом. Этот год подарил немало сенсаций и исторических побед, в которые мало кто верил. «Урал» близок к возвращению в РПЛ.

В первом матче екатеринбуржцы продемонстрировали весьма качественный, компактный командный футбол. Во многих аспектах были сильнее соперника. Показали больше желания победить, а также готовность выступать в РПЛ. Заключить пари на то, что «Урал» не проиграет, предлагается с коэффициентом 2.04.

Отставка Ташуева может растормошить грозненцев. Но есть риск, что сделает ещё хуже. Главное — не пропустить первыми, иначе можно «поплыть». Впрочем, есть сценарий, при котором грозненскому клубу будет неважен результат. Если в параллельном стыковом матче «Пари НН» хотя бы не проиграет «Сочи», то «Ахмат» останется в РПЛ. И этот факт сказывается на мотивации.