Карен Хачанов — Томми Пол: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на игру третьего круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Томми Пол.

Ставка: Хачанов победит за 1.81.

Соперники встречались друг с другом совсем недавно. А именно 29 апреля в матче третьего круга турнира в Мадриде. Тогда встреча продлилась 1 час 43 минуты и завершилась в пользу американца. Российский теннисист сумел забрать второй сет, однако всё равно уступил.

На «Ролан Гаррос» Карен Хачанов уже успел относительно спокойно разобраться с австралийцем Вукичем (6:4, 6:4, 6:4), а также задержался на австрийце Офнере (7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2). Однако к предстоящему матчу с Томми Полом Карен подходит в отличной форме. В том числе физической. В пятисетовых играх это крайне важный нюанс.

А вот про американца того же сказать язык не повернётся. После встречи с венгром Мартоном Фучовичем он признался, что играет через боль. И самая серьёзная — в области приводящей мышцы. Разумеется, выдержать пять сетов при таких вводных против отлично готового физически Хачанова будет невероятно сложно.