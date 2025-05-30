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Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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30 мая состоится матч третьего круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов, посеянный под 24-м номером, и американец Томми Пол (12-й номер посева).

Букмекеры считают небольшим фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Хачанова предлагается с коэффициентом 1.75. Вероятность успеха американца оценили в 2.07.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

На победу Карена в трёх сетах можно сделать ставку за 4.60. На то, что американец выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.17. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.72.

В первом круге Хачанов победил австралийца Александара Вукича — 6:4, 6:4, 6:4, а затем в пяти партиях сломил сопротивление Себастьяна Офнера из Австрии — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

Пол на старте турнира обыграл датчанина Эльмера Мёллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1, а затем совершил камбэк во встрече с венгром Мартоном Фучовичем — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Теннисисты ранее дважды играли между собой, одержав по одной победе. Сильнейший в этом матче в следующем круге встретится с португальцем Нуну Боржешем или Алексеем Попыриным из Австралии.

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