Эксперты оценили шансы Людмилы Самсоновой выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

30 мая состоится матч третьего круга 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянка Людмила Самсонова, посеянная под 19-м номером, и украинка Даяна Ястремская.
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Букмекеры считают фавориткой россиянку. Сделать ставку на победу Самсоновой предлагается с коэффициентом 1.59. Вероятность успеха украинской теннисистки оценили в 2.35.
На победу Людмилы в двух сетах можно сделать ставку за 2.50. На то, что украинка выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.50. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.40.
В первом круге Самсонова победила Маяр Шериф из Египта — 7:6, 6:2, а затем прошла испанскую теннисистку Лейре Ромеро Гормас — 6:3, 6:3.
Ястремская на старте турнира обыграла Дестани Айаву из Австралии — 7:5, 6:1, а следом выбила из борьбы Диану Шнайдер — 7:5, 7:5.
Теннисистки раньше не встречались. Победительница матча в следующем круге встретится с Викторией Мбоко из Канады или с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
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