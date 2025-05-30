«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Сергея Игнашевича на финал Лиги чемпионов 31 мая

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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: победа «ПСЖ» в один мяч или ничья за 2.00.

«ПСЖ» и «Интер» сыграют между собой в финале Лиги чемпионов.

Сложный для прогноза матч, поскольку обе команды подошли к решающей встрече в своём лучшем состоянии и без потерь.

Сценарий игры и распределение ролей легко угадываются. «ПСЖ» заберёт мяч под свой контроль и обязательно создаст несколько голевых моментов в размашистых позиционных атаках. «Интер» же с удовольствием откатится в средний блок и будет охотно убегать от парижан в свои классические убийственные быстрые атаки.

При большом количестве подходов к воротам и голевых моментов на первый план выйдет хладнокровие нападающих в завершающей стадии атаки, а также мастерство Зоммера и Доннаруммы», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».