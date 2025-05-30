Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Сергея Игнашевича на финал Лиги чемпионов 31 мая

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Сергея Игнашевича на финал Лиги чемпионов 31 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: победа «ПСЖ» в один мяч или ничья за 2.00.

«ПСЖ» и «Интер» сыграют между собой в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сложный для прогноза матч, поскольку обе команды подошли к решающей встрече в своём лучшем состоянии и без потерь.

Сценарий игры и распределение ролей легко угадываются. «ПСЖ» заберёт мяч под свой контроль и обязательно создаст несколько голевых моментов в размашистых позиционных атаках. «Интер» же с удовольствием откатится в средний блок и будет охотно убегать от парижан в свои классические убийственные быстрые атаки.

При большом количестве подходов к воротам и голевых моментов на первый план выйдет хладнокровие нападающих в завершающей стадии атаки, а также мастерство Зоммера и Доннаруммы», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android