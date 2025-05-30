Шесть российских волейболистов получили дисквалификации за ставки

Комиссия по противодействию противоправному влиянию на результаты соревнований Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировала шесть игроков.

Реальные дисквалификации получили Кирилл Власов (один год) и Дмитрий Казаков (шесть месяцев + шесть месяцев условно). Василий Молотков, Александр Горяный, Кирилл Семаков и Даниил Заволжский отстранены на один год условно.

Ранее ВФВ заявляла о том, что проведёт расследование по наличию фактов противоправного влияния на результаты соревнований, в том числе участия в заключении пари в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные соревнования на основании имеющейся информации в отношении 50 субъектов волейбола, принимающих участие в соревнованиях молодёжной лиги, высшей лиги Б, высшей лиги А и Суперлиги.

Сроки дисквалификаций должны быть утверждены на ближайшем заседании исполкома ВФВ.

В минувшем сезоне Власов выступал в чемпионатах Казахстана и Ливии, Молотков — в болгарской лиге и за «Локомотив» на «Финале шести» Кубка России, Заволжский провёл несколько матчей в Суперлиге за уфимский «Динамо-Урал». Остальные волейболисты играли в Высшей лиге А и Молодёжной лиге.