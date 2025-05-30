В Беларуси запретят транзакции в адрес иностранных букмекеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с членами правительства распорядился ввести запрет на банковские транзакции физических лиц в пользу иностранных организаторов азартных игр, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Речь идёт о безопасности граждан и элементарной этике. Во-первых, необходимо исключить участие в азартных играх несовершеннолетних и людей с ограниченной дееспособностью. Во-вторых, доступ к таким развлечениям должен быть только у платёжеспособных граждан», — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси предложил ввести запрет на игру в долг, а также рассмотреть возможность самозапрета игроков. Причём это ограничение смогут накладывать и члены семей лудоманов.

«Это уже не вопрос зависимости, это вопрос экономики и национальной безопасности. Мы должны защитить людей и не позволить иностранным компаниям наживаться на бедах наших людей», — отметил Лукашенко.