«Пари НН» — «Сочи»: дата ответного стыкового матча РПЛ, кто фаворит, какие прогнозы

31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно примерно 38% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Пари НН» — «Сочи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

В первом матче «Пари НН» одержал волевую победу со счётом 2:1. Ключевым моментом встречи стало удаление нападающего «Сочи» Владимира Писарского на 38-й минуте. До этого подопечные Роберта Морено диктовали свои правила игры. Ловили соперника на ошибках, то и дело создавали опасные моменты.