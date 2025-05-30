Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Сочи»: дата ответного стыкового матча РПЛ, кто фаворит, какие прогнозы

«Пари НН» — «Сочи»: дата ответного стыкового матча РПЛ, кто фаворит, какие прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно примерно 38% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что второй матч «Пари НН» — «Сочи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

В первом матче «Пари НН» одержал волевую победу со счётом 2:1. Ключевым моментом встречи стало удаление нападающего «Сочи» Владимира Писарского на 38-й минуте. До этого подопечные Роберта Морено диктовали свои правила игры. Ловили соперника на ошибках, то и дело создавали опасные моменты.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android