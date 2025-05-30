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«Ростов» — ЦСКА: дата финала Кубка России, кто фаворит

«Ростов» — ЦСКА: дата финала Кубка России, кто фаворит
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В Суперфинал Кубка России вышли «Ростов» и московский ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 1 июня. Он пройдёт на нейтральном поле стадиона «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры и эксперты уже начинают давать свои прогнозы на исход противостояния. Они считают, что небольшое преимущество есть у ЦСКА. Если столичный клуб выиграет Кубок России любым способом, сыграет коэффициент 1.63. Приблизительно это чуть больше 60% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 2.36 — шансы уже ниже.

Эксперты считают, что не стоит ждать много голов в предстоящем Суперфинале Кубка России. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16.

Самым вероятным претендентом на забитый мяч в предстоящем Суперфинале Кубка России является Тамерлан Мусаев. Причём не только в составе ЦСКА, но и среди всех футболистов. Коэффициент на гол российского нападающего составляет 2.85, что приблизительно можно перевести в 35% вероятности. В составе ростовчан результативных действий букмекеры ждут от Николая Комличенко и Егора Голенкова. Коэффициенты на их точные удары в финале находятся в пределах 3.60 и 4.00 соответственно.

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