«Ростов» — ЦСКА: дата финала Кубка России, кто фаворит

В Суперфинал Кубка России вышли «Ростов» и московский ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 1 июня. Он пройдёт на нейтральном поле стадиона «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры и эксперты уже начинают давать свои прогнозы на исход противостояния. Они считают, что небольшое преимущество есть у ЦСКА. Если столичный клуб выиграет Кубок России любым способом, сыграет коэффициент 1.63. Приблизительно это чуть больше 60% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 2.36 — шансы уже ниже.

Эксперты считают, что не стоит ждать много голов в предстоящем Суперфинале Кубка России. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16.

Самым вероятным претендентом на забитый мяч в предстоящем Суперфинале Кубка России является Тамерлан Мусаев. Причём не только в составе ЦСКА, но и среди всех футболистов. Коэффициент на гол российского нападающего составляет 2.85, что приблизительно можно перевести в 35% вероятности. В составе ростовчан результативных действий букмекеры ждут от Николая Комличенко и Егора Голенкова. Коэффициенты на их точные удары в финале находятся в пределах 3.60 и 4.00 соответственно.