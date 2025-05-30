«Ахмат» — «Урал»: прогнозы и ставки на ответный стыковой матч за право сыграть в РПЛ

31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Ахмат» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Урала» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что второй стыковой матч «Ахмат» — «Урал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

В первой встрече «Урал» одержал волевую победу — 2:1. Разница в счёте была бы больше, засчитай арбитр первый гол екатеринбуржцев, а также назначь он 11-метровый удар в случае с попаданием мяча в руку защитнику «Ахмата». Ко второму стыковому матчу «Ахмат» готовится уже без Сергея Ташуева. Тренер подал в отставку после поражения в первой встрече. Он выразил надежду, что команде это пойдёт на пользу.