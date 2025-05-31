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«Пари НН» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы в ответном стыковом матче

«Пари НН» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы в ответном стыковом матче
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31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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В первом матче «Пари НН» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно примерно 38% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Пари НН» — «Сочи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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