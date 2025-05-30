Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: кто фаворит боя RCC 22
Поделиться
31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт вечер единоборств RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Александром «Штормом» Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалёвым, представляющим Беларусь.
Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв
Начало турнира запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00. Посмотреть прямую трансляцию турнира RCC 22 можно будет на телеканале UDAR.
Букмекеры отдают небольшое преимущество Шлеменко. На его успех дают коэффициент 1.75, в то время как победа Ковалёва доступна за 2.05. На ТБ 2.5 раунда можно заключить пари с коэффициентом 1.39, а обратный исход идёт за 2.77.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2025
-
15:06
-
15:00
-
14:00
-
13:22
-
13:00
-
13:00
-
12:00
-
11:23
-
11:00
-
10:51
-
10:27
-
10:00
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
00:00
- 29 мая 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:28
-
16:00
-
15:00
-
14:49
-
14:00
-
13:17
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:25
-
08:41
-
08:00
-
00:05
- 28 мая 2025
-
19:00