Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: кто фаворит боя RCC 22

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: кто фаворит боя RCC 22
Комментарии

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт вечер единоборств RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Александром «Штормом» Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалёвым, представляющим Беларусь.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Начало турнира запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00. Посмотреть прямую трансляцию турнира RCC 22 можно будет на телеканале UDAR.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Шлеменко. На его успех дают коэффициент 1.75, в то время как победа Ковалёва доступна за 2.05. На ТБ 2.5 раунда можно заключить пари с коэффициентом 1.39, а обратный исход идёт за 2.77.

Материалы по теме
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: опыт Шторма остановит Белаз
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: опыт Шторма остановит Белаз
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android