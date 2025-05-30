Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: кто фаворит боя RCC 22

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт вечер единоборств RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Александром «Штормом» Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалёвым, представляющим Беларусь.

Начало турнира запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00. Посмотреть прямую трансляцию турнира RCC 22 можно будет на телеканале UDAR.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Шлеменко. На его успех дают коэффициент 1.75, в то время как победа Ковалёва доступна за 2.05. На ТБ 2.5 раунда можно заключить пари с коэффициентом 1.39, а обратный исход идёт за 2.77.