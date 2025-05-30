«ПСЖ» — «Интер»: ставки и коэффициенты на финал Лиги чемпионов

31 мая состоится финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют французский «ПСЖ» и итальянский «Интер». Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнётся в 22:00 мск. Главный арбитр — Иштван Ковач из Венгрии.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.25. Шансы итальянцев оценили котировкой 3.60, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.50.

Поставить на успех парижан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.65, а на то, что трофей над головой поднимут игроки «Интера», предлагают коэффициент 2.40.

Аналитики не уверены, что игра будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.94, а обратный исход идёт за 1.96. На то, что обе команды забьют, доступно пари с коэффициентом 1.71.

Прямую трансляцию финала «ПСЖ» — «Интер» можно будет посмотреть на Okko.