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Объём мирового рынка скачек в 2024 году превысил $438 млрд

Объём мирового рынка скачек в 2024 году превысил $438 млрд
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Объем мирового рынка скачек по итогам 2024 года достиг отметки в $438,06 млрд, говорится в ежегодном отчёте Global market statistics.

По оценке авторов исследования, рынок продолжит расти. В Global market statistics ожидают, что к 2033 году он достигнет объема в $565,59 млрд. А средний рост оценили в 8,89% в год.

Главным стимулом роста рынка аналитики называют рост онлайн-ставок и инвестиции в инфраструктуру культуры скачек. Кроме того, авторы исследования отметили растущий тренд на сотрудничество национальных ассоциаций скачек с глобальными букмекерскими брендами. Главным негативным фактором последних лет исследователи назвали пандемию Covid-19.

По данным исследования, наиболее крупный рынок скачек — Северная Америка.

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