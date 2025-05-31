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Букмекеры определили фаворита финала Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита финала Лиги чемпионов
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В субботу, 31 мая, на нейтральном поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.

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Букмекеры предпочтение всё же отдают парижскому клубу. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Победа итальянского «Интера» по итогам 90 минут оценивается в 3.60. Ничья идёт за 3.45.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что финал Лиги чемпионов — 2025 не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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