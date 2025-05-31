«ПСЖ» — «Интер»: названа вероятность удаления в финале Лиги чемпионов

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В субботу, 31 мая, на нейтральном поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.

Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Победа итальянского «Интера» по итогам 90 минут оценивается в 3.60. Если соперникам потребуется провести дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.40.

Поставить на послематчевую серию пенальти можно за 6.00. При этом, если бригада арбитров назначит 11-метровый удар в основное время, зайдёт коэффициент 2.70.

Красная карточка, в свою очередь, доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.