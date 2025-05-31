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«ПСЖ» — «Интер»: определён самый вероятный счёт финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Интер»: определён самый вероятный счёт финала Лиги чемпионов
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В субботу, 31 мая, на нейтральном поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

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Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.

Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа итальянского «Интера» по итогам 90 минут оценивается в 3.60.

Если соперникам потребуется провести дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.40. Поставить на послематчевую серию пенальти можно за 6.00.

При этом, если бригада арбитров назначит 11-метровый удар в основное время, зайдёт коэффициент 2.70.

Тотал меньше 2.5 мяча можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.00). Победа парижан 1:0 идёт за 7.50.

На точный счёт 2:1 в пользу «ПСЖ» дают 9.00, победа «Интера» 1:0 доступнв за 9.70.

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